Grandi elettori, si cerca l’unità in entrambi gli schieramenti

BARI- Fitte interlocuzioni sono in corso tra i partiti di maggioranza e opposizione della Regione, per la scelta dei delegati che rappresenteranno la Puglia, il 24 gennaio prossimo nella seduta delle Camere per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Un passo avanti nel centrosinistra sembrerebbe fatto, dopo lunghe e complesse riunioni i partiti sembrerebbero convergere sui nomi del governatore Emiliano e della presidente del Consiglio, Loredana Capone. Ma da parte del Movimento 5 Stelle la partita non è affatto chiusa. La richiesta ancora sul tavolo è per un nome condiviso. In corso anche i ragionamenti nel centrodestra: confermata la volontà della Lega di candidare il capogruppo de La Puglia Domani Paolo Pagliaro e di Fratelli d’Italia di presentare uno tra il capogruppo Zullo e De Leonardis, resta sul tavolo anche la candidatura spontanea di Tammacco. I partiti torneranno a ragionare domani, certi di giungere ad un nome condiviso entro la seduta del Consiglio prevista per giovedì 13 e che sceglierà ufficialmente i grandi elettori della Puglia.