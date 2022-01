Bollettino covid: 4.904 nuovi casi in Puglia, 1.197 nel Leccese

PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 61.193 test effettuati sono stati registrati 4.904 nuovi casi in Puglia. Di questi: 1.310 nel Barese, 501 nel Foggiano, 445 nella Bat, 1.197 nel leccese, 949 in provincia di Brindisi e 431 nel Tarantino.

Si registra anche un decess0.

Sono 62.330 le persone attualmente positive in Puglia: 428 ricoverate in area non critica, 40 in terapia intensiva.

L’occupazione dei posti letto in Puglia è al limite del 15% e questo significa che la zona gialla non è lontana. Mentre il tasso di occupazione resta all’8%, con la soglia critica del 10%.