Puglia, la zona gialla non è poi così lontana. Il bollettino: positivo 10,3% dei test e 15 decessi

PUGLIA – Secondo l’ultimo monitoraggio di Agenas l’occupazione dei posti letto in Puglia è attualmente pari al 14%. Il ché significa che la zona gialla non è poi così lontana, considerato che il limite per decretare l’addio a quella bianca – in termini di posti letto occupati – è fissato al 15%. Soltanto un punto in più.

Nelle terapie intensive – sempre secondo i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – il tasso di occupazione resta invece fermo all’8%. Ed è a soli due punti di distanza dalla soglia critica del 10%.

Omicron corre e anche l’ultimo bollettino regionale lo conferma. Afronte di 86.747 tamponi, sono emersi 8.980 nuovi casi di contagio. E questo soltanto nelle ultime 24 ore. A questo si aggiungono i 15 decessi registrati nello stesso arco temporale.

La maggioranza dei nuovi casi è stata individuata in provincia di Bari (3.340), seguono le province di Lecce (1.953), Foggia (1.135), Taranto (996), Bat (717), Brindisi (699).Riguardano residenti fuori regione altri 108 casi, mentre per 32 contagi la provincia di appartenenza è in via di definizione.

Delle 57.850 persone attualmente positive in tutta la regione, 430 sono ricoverate in area non critica (22 in più in sole 24 ore) e 39 in terapia intensiva (4 in più rispetto al precedente bollettino).

Secondo l’ultima rilevazione del ministero della Salute sono 284.690 i pugliesi dai 12 anni in su non ancora vaccinati contro il Covid,.

Nell’ultima settimana sono state somministrate circa 8mila prime dosi, duemila in più rispetto alla settimana precedente.

Il maggior numero di non vaccinati è nella fascia 40-49 anni, sono 58.420; segue la fascia 30-39 anni con 57.899 non vaccinati; poi 50-59 anni con 52.825.