PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 36.031 test effettuati sono stati registrati 5.581 nuovi casi in Puglia. Di questi: 1.681 nel Barese, 738 nel Foggiano, 526 nella Bat, 1.265 in provincia di Lecce, 514 in provincia di Brindisi e 761 nel Tarantino.

Cinque, invece, i decessi.

Sono 50.664 le persone attualmente positive in Puglia: 408 ricoverate in area non critica, 34 in terapia intensiva.