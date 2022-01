Bollettino covid: 3670 nuovi casi su 93.468 tamponi. 5 decessi

PUGLIA – Nelle ultime 24 ore, su 93.468 tamponi, sono emersi 3670 nuovi casi di positività al covid. Sono, invece, 5 i decessi.

I nuovi casi riportati nel bollettino odierno sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 1.057

Provincia di Bat: 360

Provincia di Brindisi: 520

Provincia di Foggia: 424

Provincia di Lecce: 884

Provincia di Taranto: 343

Residenti fuori regione: 74

Provincia in definizione: 8

36.723sono le persone attualmente positive in tutta la Puglia. 334 i pazienti ricoverati in area non critica. 36 in terapia intensiva.