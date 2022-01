Vaccini, la prenotazione online funziona a singhiozzo. A Lecce e provincia “non disponibile”

LECCE – Sul portale regionale “la Puglia ti vaccina” non tutto fila liscio come l’olio. Prenotare la propria dose di vaccino anti-covid è una corsa ad ostacoli: bisogna beccare il giorno giusto. Le segnalazioni in queste ore si susseguono numerose e le farmacie sono in difficoltà anche per questo, oltre che per la corsa ai tamponi antigenici.

In mattinata ci abbiamo provato noi.

Seguiamo la procedura guidata, selezioniamo la fascia d’età e la dose da prenotare, inseriamo il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. Proviamo a prenotare l’inoculazione in tutti gli hub di Lecce e provincia, in ordine di apparizione nel menu a tendina. Il risultato è sempre lo stesso: “Nessun appuntamento è al momento disponibile”.

Non può dirsi lo stesso,per fortuna, per gli hub di Taranto e Brindisi, dove nelle stesse ore gli appuntamenti disponibili ci sono.

A partire da questo lunedì 3 gennaio, come disposto dall’ultima circolare regionale, si potranno prenotare online, come in farmacia, anche le dosi di vaccino per la fascia d’età 5-11 anni. Un servizio che si aggiunge alle sessioni vaccinali nelle scuole, che proseguono anche a gennaio, e alla possibilità di ricevere il vaccino nello studio del proprio pediatra,durante gli open day o nei centri specialistici di cura per chi ha fragilità.

Un tassello organizzativo in più, almeno su carta. L’auspicio è che il funzionamento del portale online, ideato proprio per agevolare le procedure di prenotazione evitando assalti e lughe code fisiche, ricominci a funzionare regolarmente. Evitando, di fatto, l’effetto boomerang, adesso più che mai non auspicabile.

E.Fio