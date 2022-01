Due incendi nelle scorse ore sulla Nardò-Leverano e a Matino

GALLIPOLI – Ieri sera poco dopo le 20 una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, con al seguito un’autobotte, è intervenuta sulla strada provinciale 218 Nardò Leverano, in contrada Paduli, per un incendio che stava interessando una serra, alcuni mezzi agricoli, materiale edile e una catasta di legno. I Vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domare l’incendio. Le indagini sono in corso per cercare di risalire alle cause che ganno generato l’incendio.

MATINO – Questa notte, invece, alle 2, i Vigili del Fuoco di Gallipoli sono intervenuti a Matino, in via Vittorio Veneto, per un incendio di un’autovettura, una Volkswagen Polo, di proprietà di una donna di 75 anni, del posto. Le fiamme hanno interessato principalmente la parte anteriore dell’auto. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze della Polo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.