Pnrr, arrivano i fondi per la rigenerazione urbana: al Salento quasi 135 milioni

ROMA/SALENTO – PNRR, per il Salento (Lecce, Brindisi e Taranto) in arrivo quasi 135 milioni di euro in favore di progetti comunali volti a favorire la rigenerazione urbana, la riduzione del degrado sociale e, più in generale, il miglioramento del tessuto sociale e ambientale.

Nelle scorse ore, con Decreto del Ministero dell’Interno, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto.

A darne notizia il deputato pentastellato salentino, Leonardo Donno, componente della Commissione Bilancio. Più nel dettaglio tutta la Puglia beneficerà di 391 milioni 760 mila euro. Di questi, circa 30 milioni arriveranno al Tarantino, più di 50 milioni al Brindisino e 54 milioni alla provincia di Lecce. In quest’ultima a goderne saranno i Comuni di Gallipoli, Galatone, Lecce, Copertino, Casarano, Galatina, Tricase e Nardò, avendo presentato relativi progetti risultati idonei allo stanziamento previsto.