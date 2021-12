Prorogato microprestito circolante, Delli Noci: “più tempo per sostenere più imprese”

BARI – Un altro mese di tempo per accedere all’avviso Microprestito Circolante, destinato A microimprese e lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese. Il termine, in scadenza il 31 dicembre, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2022. A darne notizia l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci.

“Prorogare la possibilità di accesso a questa misura – dice – rappresenta una boccata d’ossigeno per le aziende che hanno altro tempo per chiedere questo aiuto e fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. Sono ancora disponibili infatti 40 milioni di euro che possono essere una spinta a ripartire per tante aziende che non hanno ancora raggiunto nel 2021 i livelli di fatturato che avevano conseguito nel 2019. L’auspicio -conclude- è che le imprese sfruttino questa opportunità fino all’ultimo euro”.

COME FUNZIONA:

Il Microprestito Circolante permette l’accesso al credito da parte di microimprese operative e di lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese (in entrambi i casi con una sede operativa in Puglia) che per le difficoltà economiche determinate dalla crisi sanitaria da Covid 19 e dalle misure di contenimento per contrastarla, non hanno ancora raggiunto nel 2021 i livelli di ricavi conseguiti nel 2019.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui quinquennali, a tasso zero, tra i 5mila e i 30mila euro più preammortamento della durata di 12 mesi. Il finanziamento può essere utilizzato solo per sostenere le spese di funzionamento.

L’agevolazione è concessa per l’80% nella forma del finanziamento e per il 20% nella forma dell’assistenza rimborsabile. Alle imprese in regola con la restituzione delle rate del finanziamento prima della scadenza della 49a rata e che avranno correttamente dimostrato la spesa, sarà riconosciuta una premialità pari alla somma delle ultime 12 rate. Dunque il finanziamento agevolato sarà considerato estinto.

L’accesso all’avviso è online attraverso il portale Sistema Puglia (al link https://microcredito2021.sistema.puglia.it) a partire dalla data di pubblicazione della proroga sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (giovedì 30 dicembre 2021) e fino alle ore 16,00 del 31 gennaio 2022.