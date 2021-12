Picco di tamponi e di contagi: ovunque famiglie in quarantena

PUGLIA- E’ picco di contagi ma anche picco di tamponi nelle ultime 24 ore in Puglia: 2.885 nuovi casi a fronte di 73.314 test giornalieri. E si contano anche 7 decessi.

È Bari la provincia con più casi, ben 926. Segue Lecce con 630. Distanziati la Bat con 368, Brindisi con 328, Foggia con 292, Taranto con 256. Ci sono poi 78 residenti fuori regione e 7 con provincia in via di definizione. È la quarta ondata che non dà tregua, complici i rientri dal nord, il livello di precauzione calato durante le festività, la maggiore contagiosità della variante Omicron, ormai predominante, e i tracciamenti ormai in tilt. Tutto ciò ha portato a far lievitare il totale degli attualmente positivi a 16.035, di cui 203 ricoverati in ospedale e 24 in terapia intensiva.

Sono numeri importanti eppure lontani rispetto a quelli delle regioni italiane più esposte, come il Veneto, il cui bollettino odierno segna il record di 8.666 casi.

Sul territorio la situazione è simile dappertutto. Spicca quella di Copertino, dove i contagiati arrivano a quota 410, come annunciato in un post su Facebook dalla sindaca Sandrina Schito: quasi tutti asintomatici o con lievi sintomi e la gran parte vaccinato con la terza dose. Anche a Tricase, casi quadruplicati in 20 giorni: si è passati da 19 a circa 80 alla data di ieri con altre 53 persone in isolamento, ed un trend in continuo aumento giornaliero: il sindaco Antonio De Donno ha disposto lo stop a tutte le iniziative natalizie, oltre alla chiusura del presepe vivente, annullato per precauzione dagli stessi organizzatori. Lo stesso è stato fatto a Melendugno, dove il sindaco Marco Potì ha annullato tutte le manifestazione del cartellone comunale di eventi “La magia del Natale”, a fronte dei 30 positivi registrati. Stesso copione a Galatone, a fronte di 130 casi comunicati dalla Asl nelle scorse ore.

A Lecce, il sindaco Carlo Salvemini rende noto che si è reso necessario ampliare gli orari di apertura del Centro operativo comunale di Via Giurgola, gestito dalla Protezione civile: sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e nei giorni di martedì e giovedì fino alle 19, per far fronte alle richieste di aiuto delle persone costrette a stare a casa in quarantena: i volontari sono a disposizione per aiutarli a fare la spesa alimentare o farmaceutica, recandosi al loro posto negli esercizi commerciali e consegnando a domicilio gli acquisti. Per accedere al servizio occorre telefonare negli orari indicati al numero 0832 230049.

Si ricorda inoltre che i cittadini per i quali la positività al Covid19 è stata accertata dalla Asl sono tenuti a conferire i rifiuti domestici in maniera diversa dal consueto calendario di raccolta differenziata. I positivi in isolamento devono segnalarsi via mail al settore Ambiente del Comune scrivendo all’indirizzo rifiuti.quarantena@comune.lecce.it. Riceveranno, sempre via mail, le istruzioni per il conferimento. Solo per gli anziani positivi sprovvisti di un proprio indirizzo mail o impossibilitati all’utilizzo di internet è possibile segnalarsi telefonando alla Centrale operativa della Polizia Locale: 0832.230050 – 0832.233211 – 0832.233212 o numero Verde: 800.848586