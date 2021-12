Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: muore salentino in Liguria

LUCCA- Non ce l’ha fatta Luigi Rocco Ciurlia, originario di Lecce, investito lunedì a Capezzano Pianore, frazione del comune di Camaiore, in provincia di Lucca. L’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando un’auto l’ha travolto in pieno. E’ accaduto di fronte alla farmacia comunale su via Sarzanese.

Le condizioni del 50enne sono apparse subito gravi. Il suo cuore ha infatti cessato di battere una volta giunto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Sul posto una pattuglia Volante del commissariato di Viareggio e la Polstrada a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.