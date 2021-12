Bollettino covid: quasi 2000 nuovi casi, ma su 50.000 test

PUGLIA – Nell’ultimo bollettino regionale su 50.072 test effettuati sono stati registrati ben 1.957 nuovi casi in Puglia. Il tasso di positività è al 3,9%: dal 3 aprile di quest’anno non si registrava un numero cosi alto.

Di questi: 546 nel Barese, 224 nel Foggiano, 191 nella Bat, 507 in provincia di Lecce, 191 nel Brindisino e 206 in provincia di Taranto. Non è stato registrato, invece, nessun decesso.

Sono 13.880 le persone attualmente positive in Puglia: 199 ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva.