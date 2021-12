Integrazione scolastica, sit in di protesta sotto la sede della Regione

LECCE – Sit in di protesta questa mattina a Lecce in Viale aldo Moro, nei pressi della sede della Regione Puglia per il miglioramento delle condizioni lavorative e per la richiesta di internalizzazione del servizio di integrazione scolastica in una società pubblica. Il sindacato Cobas Lecce fa sapere che il disagio degli insegnanti, delle famiglie e dei lavoratori dell’integrazione scolastica, Educatori ed Operatori Socio Sanitari non è cambiato. “La richiesta, oggi , è quella di un incontro con gli esponenti politici leccesi in Regione Puglia per chiedere maggiore impegno per dire basta al precariato creato dalle cooperative e dai bandi della provincia e degli ambiti territoriali con i soldi pubblici, basta alla flessibilità mortificata dei diritti per una integrazione scolastica di qualità”.