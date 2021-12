PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 13.128 test effettuati sono stati registrati 883 nuovi casi in Puglia. Di questi: 271 nel Barese, 164 nel Foggiano, 18 nella Bat, 220 in provincia di Lecce, 158 nel Brindisino e 33 in provincia di Taranto

Due invece i decessi.

Sono 11.643 le persone attualmente positive in Puglia: 171 ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva