Si annullano gli eventi ma si corre per i vaccini. Hub a lavoro nei festivi

BARI – I contagi continuano a salire, le nuove strette portano sempre più all’annullamento degli eventi programmati. Pubblici e privati che siano. Ma intanto è corsa per incrementare le vaccinazioni.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce Donato De Giorgi ha deciso di rinviare “Ars medendi terza edizione“, la festa di benvenuto ai neoiscritti all’ordine programmata per il 29 dicembre. Come rinviati sono gli eventi natalizi organizzati a Copertino, a Gallipoli con La Notte della Taranta e gli eventi in piazza, così a Fasano e Tricase dove si stoppa anche il presepe vivente.

Per contro, però, le vaccinazioni vanno avanti anche nei giorni di festa. Le Asl continuano a vaccinare anche con aperture straordinarie, un po’ in tutta la Puglia e nei festivi con orari rimodulati. L’obiettivo è garantire la terza dose in fretta a più persone possibile o la prima a chi è ancora totalmente scoperto. Nel giorno della Vigilia di Natale sono state somministrate 7.244 dosi in tutta la Puglia.

Il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, ha fatto sapere che dal 27 dicembre potranno prenotare e ricevere la terza dose anche tutte le persone nella fascia di età 16-17 anni; e le persone tra 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti.