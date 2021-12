Covid: 1671 nuovi casi , 4 decessi

PUGLIA – Oggi in Puglia si registrano 1.671 nuovi casi di contagi da Coronavirus e quattro decessi.

Il numero dei positivi aumenta dunque a fronte di una maggiore ricerca del virus. Sono 40.295 i test giornalieri effettuati. Come sempre la maggioranza dei casi si registra in provincia di Bari (497); seguono le province di Lecce (332), Brindisi (263), Foggia (239), Taranto (152) e Barletta-Andria-Trani (141) . Sono riconducibili a persone residenti fuori regione altri 42 casi, mentre per altri 5 la provincia di appartenenza è in definizione.

Delle 10.864 persone attualmente positive 172 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva.