Covid, rinviate la Notte dei Pupi a Gallipoli e la Taranta. Annullato il Presepe vivente di Tricase

PUGLIA- Dopo l’approvazione dell’ultimo decreto, iniziano ad essere annullati alcuni eventi. A Bari lo spettacolo televisivo organizzato da Canale 5, previsto in piazza per la sera del 31 dicembre 2021, sarà trasmesso dal palco del Teatro Petruzzelli. Rinviata a data da destinarsi invece la Notte dei Pupi e della Taranta, inizialmente in programma in piazza a Gallipoli il primo gennaio 2022. Stessa situazione per il concerto della Notte della Taranta, uno spettacolo che è stato rinviato al prossimo Carnevale. Annullato, infine, il presepe vivente di Tricase