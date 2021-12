Sanità, assolto Montanaro. In pole per l’assessorato resta Palese

BARI – Quattro anni dopo, arriva l’assoluzione piena per il capo dipartimento Sanità della Regione Puglia Vito Montanaro. Il direttore fu coinvolto nell’ambito di un processo sulla Sanitopoli lucana con l’accusa di abuso d’ufficio in relazione ad un un concorso. Per i giudici, dunque, Montanaro non commise alcun reato.

“La giustizia ha ripristinato onore e serenità di uno straordinario collaboratore che mi ha accompagnato sin dall’inizio del mio lavoro alla guida della sanità pugliese – ha commentato il governatore Michele Emiliano – consentendo di raggiungere uno straordinario recupero della classifica dei livelli essenziali di assistenza della Puglia – ha continuato il presidente – tra le migliori regioni italiane nel fronteggiare l’emergenza covid in modo efficiente ed utile a tenere in sicurezza la nostra popolazione”.

Una data, quella della sentenza del processo, che nei palazzi di via Gentile si attendeva non solo per riportare un clima di serenità nella sanità pugliese ma anche perché per molti l’unico a poter competere con Rocco Palese per la carica di assessore è proprio Montanaro. Quantomeno alcuni pezzi della maggioranza che avrebbero o sarebbero pronti a chiedere ad Emiliano di nominare il suo braccio destro; un’ipotesi che però al momento non appare possibile. Emiliano ha da tempo ormai in mente Palese come assessore esterno alla Sanità e l’endorsement di ieri lo dimostra tutto. Anche perché se è pur vero che la bordata fosse tutta per l’ex assessore Pierluigi Lopalco, il presidente della Regione lo ha detto chiaro: un tecnico da solo non basta, serve una figura che coniughi sia l’esperienza professionale che quella politica. E l’unica figura fino ad ora individuata è proprio quella di Rocco Palese. La nomina appare sempre più solida, ma, come già detto, arriverà dopo l’11 gennaio perché si attende che il Consiglio di Stato chiarisca l’equilibrio tra le forze di maggioranza, in particolare tra PD e CON, per decidere a chi spetta l’altro assessorato vacante.