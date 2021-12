Covid, il Lecce torna in campo: tamponi tutti negativi, tranne i due già positivi

LECCE – In casa Lecce torna il sereno e giovedì mattina la squadra di Baroni tornerà ad allenarsi dopo lo stop alle attività sportive comandato dall’ASL a seguito delle due positività al Covid riscontrate; ed il perché è presto detto, tutto il gruppo squadra si è sottoposto, ad eccezione dei due soggetti risultati positivi al Covid-19 nei giorni scorsi, a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito negativo.

E dunque la truppa giallorossa può riprendere gli allenamenti nello stesso giorno in cui si terrà l’Assemblea di Lega dove si discuterà proprio del particolare momento legato ai problemi della pandemia che sta colpendo in queste settimane il campionato cadetto.

Il 24 dicembre sarà effettuato un ulteriore ciclo di tamponi ed i risultati determineranno anche eventuali decisioni della ASL; ricordiamo che come da calendario il 26 dicembre la squadra salentina dovrebbe essere impegnata a Pordenone alle ore 15:00 contro i padroni di casa, al netto di eventuali problemi legati al virus.

Dunque appuntamento al Via del Mare, a porte chiuse, nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio previste per il Covid-19, per preparare la trasferta in Friuli-Venezia Giulia.

La situazione è in divenire anche se la notizia di questi risultati lascia ben sperare.