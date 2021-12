Emendamento Mazzotta al Bilancio della Regione: 2 mln per messa in sicurezza della falesia

LECCE- “Le immagini di Torre dell’Orso sono un colpo al cuore per chi ama il nostro territorio -interviene anche il consigliere regionale Paride Mazzotta– Per questo, ho depositato un emendamento al bilancio di previsione 2022 della Regione -scrive- per destinare 2 milioni di euro per gli interventi di tutela e messa in sicurezza della costa pugliese. Nell’emendamento si riserva una quota specifica di risorse agli interventi per la litoranea di Melendugno, così duramente provata dagli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito il patrimonio paesaggistico della zona. Mi auguro che ci sia la condivisione del Consiglio regionale per far diventare la proposta parte integrante della legge di bilancio: la politica ha l’obbligo di dare un segnale di massima attenzione affinché si possa preservare una ricchezza inestimabile per la nostra terra e per l’economia legata al turismo”.