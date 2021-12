Covid, vaccini al 2,1% dei bambini pugliesi

PUGLIA- Anche in questa giornata di domenica sono proseguite le vaccinazioni in tutta la regione. Secondo gli ultimi dati caricati ha ricevuto la prima dose in Puglia il 2,1% dei bambini della fascia 5-11 anni, sopra dello 0,7% della media nazionale. Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, ha già ricevuto almeno una dose l’88% dei pugliesi, il 2,1% in più della media nazionale.

Bene anche i dati sulla terza dose o richiamo, già somministrata al 30% dei pugliesi, 3,2% in più del dato nazionale. Nella Asl di Brindisi finora sono circa 890 le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni.

1.661 bambine e bambini di età compresa hanno ricevuto il vaccino antiCovid tra il 16 e il 18 dicembre in provincia di Lecce. Qui la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo con 6509 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 1097 prime dosi, 530 seconde dosi e 4882 terze dosi.

In provincia di Taranto: ieri sabato 18 dicembre sono state somministrate 3463 dosi. 134 le vaccinazioni nelle scuole per la fascia 5-11.