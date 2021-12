Quattro milioni di ristori per gli ambulanti, pronti i bandi

PUGLIA-Con la legge di Bilancio 2020 la Regione Puglia ha destinato 4 milioni di euro all’attivazione di una misura di ristoro riservata agli operatori del commercio ambulante, in conseguenza delle restrizioni dovute alla pandemia. Adesso è in corso di pubblicazione presso le Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto il bando per l’accesso al contributo a fondo perduto.

A darne notizia l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci. “Al fine di sostenere il settore, moltissimi dei codici Ateco che oggi sosteniamo -spiega- erano già inclusi nella misura Custodiamo le Imprese, rivolta alle imprese micro, piccole e medie, costrette alla chiusura per decreto nel corso del 2021”. La gestione del Bando per l’erogazione delle risorse, d’intesa con ANCI Puglia, è stata affidata a Unioncamere Puglia, con il supporto di tutte le Camere di Commercio della Regione, per assicurare omogeneità e celerità di gestione alla procedura.