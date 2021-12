Bollettino Covid: 436 nuovi casi e un decesso

PUGLIA – Bollettino Covid. Sono 436 i nuovi casi di contagio emersi nelle ultime 24 ore in Puglia a fronte di 18.879 tamponi effettuati. Nelle stesse ore anche un decesso.

I nuovi contagi emersi sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 145

Provincia di Bat: 10

Provincia di Brindisi: 96

Provincia di Foggia: 87

Provincia di Lecce: 86

Provincia di Taranto: 5

5.454 sono le persone attualmente positive in tutta la regione. 129 le persone ricoverate in area non critica. 17 sono in terapia intensiva.