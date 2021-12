Vaccini 5-11 anni: firmato un protocollo d’intesa tra Regione e pediatri

PUGLIA- Firmato un protocollo d’intesa tra Regione e pediatri. “Dal 16 dicembre cominceremo a vaccinare i bambini e le bambine dai 5 anni compiuti in su. Si tratta di una scelta libera, che le famiglie devono affrontare in modo responsabile e considerando i pericoli che il virus comporta per i bambini e le bambine. Il mio consiglio è quello di parlare con i pediatri, che sono un punto di riferimento per le famiglie e i loro piccoli”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo l’incontro avuto con i pediatri pugliesi.

Altissima la partecipazione dei medici, con duecento pediatri collegati alla riunione, che hanno promosso la scelta della Regione Puglia di effettuare le vaccinazioni negli studi pediatrici, nelle scuole e nei centri di cura.