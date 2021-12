PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 21.444 test effettuati sono stati registrati 463 nuovi casi in Puglia: 147 Barese, 43 nella Bat, 75 nel Brindisino, 85 nel Foggiano, 64 in provincia di Lecce, 55 nel Tarantino.

Un decesso

Sono 5.153 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva.