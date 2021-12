Lecce, cura e manutenzione del verde pubblico affidato alla Lupiae

LECCE- Il Comune investe sulla Lupiae Servizi per la manutenzione e cura del verde pubblico. Il nuovo modello è stato presentato nell’Open Space di Palazzo Carafa dal sindaco Carlo Salvemini, dall’assessora all’Ambiente Angela Valli e dall’ amministratore unico di Lupiae Servizi Alfredo Pagliaro.

Il Comune di Lecce ha deciso di affidare per un anno in house alla società partecipata, già affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico, il servizio di “sfalcio erba, diserbo, riqualificazione dei percorsi pedonali, spollonatura delle alberature stradali, dei rampicanti infestanti e manutenzione di aiuole e alberature stradali”, svolto finora da una ditta esterna il cui contratto è scaduto lo scorso ottobre. Lupiae servizi, sotto il coordinamento del settore Ambiente, sarà dunque l’unica azienda responsabile della cura del verde pubblico a Lecce. La scelta consentirà il coordinamento degli interventi, prima svolti da ditte diverse, di manutenzione del verde pubblico nei quartieri. Cinque le macroaree di intervento, nelle quali è stato suddiviso il territorio urbano:

Quartieri del centro, Quartieri Casermette, San Pio, Rudiae, Borgo Pace (compresi tra S.P. Lecce-Monteroni, Via Monteroni, Via Massaglia, Via De Jacobis, Viale dell’Università, Via Calasso, Viale Brindisi, Superstrada Lecce-Brindisi); Santa Rosa, Salesiani, Borgo San Nicola (compresi tra superstrada Brindisi-Lecce, Viale Brindisi, Viale Ugo Foscolo, Viale Leopardi, Viale Giovanni Paolo II); Quartiere Stadio e quadrante sud est (compresi tra Viale Giovanni Paolo II, Viale Leopardi, Viale Japigia, Viale Rossini, Via Puglia, Superstrada Lecce Maglie); San Lazzaro, Leuca, stazione (tra Via Puglia, Superstrada Lecce-Maglie, Viale Rossini, Viale Alfieri, Viale Marche, Viale Gallipoli, Via Massaglia, Vai Monteroni, S.P. Monteroni).

“La mia esortazione è a dare tutti il meglio perché tra un anno questo modello economicamente più efficiente possa essere confermato e reso stabile” ha dichiarato il sindaco, mentre l’assessora ha comunicato la pubblicazione del calendario degli interventi così da garantire ai cittadini di sapere quando il quartiere in cui vivono sarà interessato dal servizio. “Per far questo- ha dichiarato l’amministratore di Lupiae- abbiamo acquistato cinque nuovi camioncini porter e assicurato ai ventotto lavoratori il passaggio a 40 ore al posto delle 36 svolte finora”.