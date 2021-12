Lucioni: “Orgoglioso per il rinnovo. Il Pisa? Gara dura”

LECCE (di Carmen Tommasi) – È lui, Fabio Lucioni, una delle certezze del Lecce e della retroguardia giallorossa che con 14 reti subite è una delle seconde migliori difese del campionato. Il capitano ha da poco rinnovato il suo contratto con il club di Via Colonnello Costadura, fino al 30 giugno del 2024, e non può che essere soddisfatto della scelta fatta: “Sono felice perché la società mi sta di nuovo rinnovando la stima rendendomi orgoglioso. Ho cercato di dimostrare quotidianamente sul campo di poter fare del bene per questa squadra. Hanno capito ciò che posso dare sul campo e ciò mi rende orgoglioso. Questa è la quarta stagione qui a Lecce, sono felice -spiega l’ex Benevento, 34 anni- di continuare a lavorare a lungo per il bene questi colori e per questa maglia. Mi sento a casa, così come si sente a casa la mia famiglia perché si vive davvero molto bene a Lecce”.

PERIODO D’ORO – Il momento della squadra, seconda in classifica, è dei migliori e i giallorossi vengono da ben 15 risultati utili di fila: “Questa squadra si sta meritando quello che di buono la classifica ed i risultati dicono. Lavoriamo sodo per seguire il mister e raccogliere sul campo il prodotto”.

BIG MATCH – Sabato si va all'”Arena Garibaldi” ad affrontare la capolista Pisa di Luca D’Angelo, una delle sorprese del campionato cadetto: “Il Pisa sta dimostrando di essere cresciuto molto sia nelle individualità che nel collettivo. Anche l’anno scorso si sapeva che erano forti ma ora stanno migliorando e lo vediamo tutti. Sarà una gara molto difficile anche per lo stato ambientale che troveremo. Conosco bene il loro pubblico perché ci ho giocato varie volte contro e so che daranno loro una gran spinta. Stiamo cercando di preparare al meglio questo match per fare una gran partita e portare a casa un risultato importante. Ci siamo ‘mentalizzati’ sotto il punto di vista di attenzione e concentrazione, ma soprattutto del sacrificio per aiutare il compagno”.

IL BOMBER – Un commento, poi, sulla serie B in generale e su Lorenzo Lucca, attaccante dei toscani che ha già messo sei reti e 2 assist, ma a secco di marcature da ottobre: “Quest’anno la Serie B è veramente difficilissima. In tutte le squadre c’è almeno un attaccante di gran categoria ma anche da Serie A, vedi Ramirez ora al Monza. Il Pisa ha trovato in Lucca un attaccante formidabile, è nel giro dell’Under 21 ed è seguito da grandi squadre. Ha valori tecnici e tattici importanti, tant’è che sarà per noi un banco di prova importante che non possiamo fallire per andare avanti nel nostro cammino in campionato”.

IL GRUPPO – A chi gli chiede un commento su come si trova al momento al centro della difesa con il compagno Kastriot Dermaku, lui risponde in maniera molto più approfondita: “Non voglio parlare dei singoli perché non sta a me giudicarne l’obiettivo. Come collettivo, e non solo come reparto difensivo, siamo coesi e vogliamo lavorare sodo per migliorarci. Il lavoro in campo svolto con Baroni fa sì che chiunque giochi possa dimostrare il proprio valore. Va così quando ti alleni a tutta. Per me possono considerarsi tutti dei titolari”.

SMS AI TIFOSI – Infine, un messaggio per i tifosi giallorossi e sul loro ritorno al “Via del Mare”: “Ci erano mancati, sanno darci quella spinta in più e sono il dodicesimo uomo in campo. In città sentiamo già il loro calore, ma al Via del Mare è qualcosa di straordinario che ci aiuta sempre a raggiungere l’obiettivo”.

I BIGLIETTI – Intanto, la vendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Pisa-Lecce, sarà consentita anche online seppur limitatamente ai soli residenti nella regione Puglia, proprio come richiesto dal club di Via Colonnello Costadura che ha ringraziato il presidente Balata e gli uffici della Lega di serie B.