Ad AQP il premio internazionale per la formazione professionale

PUGLIA – Per il progetto “La circolarità dell’acqua”, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Tecnico Superiore Cuccovillo di Bari, per aver dimostrato grande attenzione alla tutela del territorio, alla valorizzazione di un nuovo profilo trasversale, il “Tecnico Superiore per la Manutenzione specialistica del Sistema Idrico Integrato (SII)”, e per aver attivato un percorso terziario professionalizzante nel settore pubblico. Acquedotto Pugliese riceve la menzione speciale della Giuria del “Premio di Eccellenza Duale”, premio internazionale per la formazione professionale.

La società idrica pugliese ha ricevuto il riconoscimento nel concorso Premio d’Eccellenza Duale, iniziativa di cooperazione bilaterale italo-tedesca realizzata nell’ambito della Dichiarazione Comune d’Intenti in materia di politiche del lavoro e formazione professionale siglata dai Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione di Italia e Germania.

“La formazione -ha commentato Francesca Portincasa, Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese- è un aspetto fondamentale della gestione della risorsa idrica. Formazione vuol dire progresso, innovazione e sostenibilità. Questo riconoscimento conferma il percorso da tempo intrapreso da Acquedotto Pugliese con l’AQP Water Academy, il nostro centro d’eccellenza per la formazione, e ci motiva a fare sempre meglio partendo proprio dalle giovani leve”.