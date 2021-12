MAGLIANO- Al via al progetto “Magliano Sport and Community Hub”. L’evento, organizzato dal Ce.F.A.S., mira a valorizzare il “Parco della scienza” , unico centro aggregativo e sportivo del territorio. Le attività prevedono un programma sportivo variegato, mirate al coinvolgimento non solo di tutte le fasce d’età ma anche all’integrazione e alla conoscenza di attività sportive tradizionali tipiche di altre nazioni. La proposta di attività sportive si lega inoltre ad un complesso programma di animazione territoriale e di educazione a stili di vita sani, che include la notte bianca dello sport, l’istituzione di un GAS, la realizzazione di un’arena cinematografica, i campi estivi e i gruppi di cammino con raccolta rifiuti.

Con questo progetto il Parco della scienza diventerà un luogo vissuto dai cittadini e dalle cittadine di tutte le età, generando incontri, occasioni di socialità e di integrazione.