LECCE – Doppio allenamento, al mattino al Via del Mare è stato svolto un lavoro fisico in palestra, mentre nel pomeriggio al Comunale di San Pietro in Lama spazio a lavoro tattico su campo. Dopo due giorni di riposo il Lecce ha ripreso così la preparazione in vista del big match che giocherà a Pisa sabato pomeriggio alle 16:15 contro la capolista che lo precede in classifica di un punto.

Non mancano i problemi per mister Marco Baroni che dovrà fare a meno sicuramente di Coda, lui resterà fermo una ventina di giorni per una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia destra. Il bomber di Cava de’ Tirreni ha svolto un lavoro personalizzato così come hanno fatto Strefezza, per un affaticamento al polpaccio sinistro, e Di Mariano per un trauma distorsivo alla caviglia destra come evidenziato da esami strumentali effettuati.

Tutto d’un tratto dunque il mister di Firenze si ritrova col reparto avanzato azzoppato, l’interrogativo più importante adesso è capire se Di Mariano e Strefezza recupereranno per sabato. La speranza è quella di vederli in campo in una gara importantissima per il prosieguo del torneo.

Il giorno della festa dell’Immacolata è stato programmato solo un allenamento la mattina.

Una bella soddisfazione è arrivata per l’allenatore Marco Baroni che è tra i vincitori selezionati dalla giuria della ventiquattresima edizione del Premio Internazionale “Le Velo – L’Europa per lo sport”; e ritirerà il premio lunedì 13 dicembre, nello splendido scenario della Fattoria il Palagio nel bellissimo borgo di Scarperia in Toscana. Questa la motivazione: