Fondo affitti: nuove risorse a sostegno delle famiglie meno abbienti

BARI – Fondo affitti. Nuove risorse disponibili per il sostegno ai canoni di locazione per le famiglie pugliesi meno abbienti.

Anche per il corrente anno, infatti, sono stati impegnati più di 23 milioni di euro, di cui quasi 11 milioni da risorse del bilancio regionale, per sostenere i nuclei familiari che stanno subendo gli effetti della crisi economica determinata anche dalla pandemia.

A darne notizia l’assessora regionale Anna Grazia Maraschio.

“Le somme disponibili -spiega-saranno ripartite in favore dei Comuni che hanno rappresentato il fabbisogno attraverso la piattaforma digitale PUSH, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Regione Puglia tramite i provvedimenti di riparto relativi al bando della precedente annualità, in proporzione al fabbisogno documentato da ciascun Comune.

Al fine, poi, di stimolare il più ampio coinvolgimento degli enti locali, rispondendo con maggiore efficacia ai bisogni dei cittadini, anche per la corrente programmazione è previsto che sia riservata una quota parte delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro, al riparto premiale tra i Comuni che cofinanzieranno l’intervento in oggetto in misura pari almeno al 20% del contributo che sarà loro attribuito preliminarmente con provvedimento regionale”.

“Inoltre, al fine di rendere l’utilizzo delle risorse disponibili più aderente al fabbisogno espresso dalle singole realtà locali, i Comuni potranno utilizzare i fondi loro assegnati per la finalità del sostegno ai canoni di locazione in forma coordinata con la risorse rivenienti dal Fondo inquilini morosi incolpevoli che per l’annualità 2021 corrisponde a 3.909.271,39 euro”.