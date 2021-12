Lecce, due giorni di riposo prima dell’ultimo tour de force dell’anno

LECCE (G. Serafino) – Da un tour de force all’altro. Nel mezzo due giorni di meritato riposo. Il Lecce si gode due giornate di relax dopo il netto successo ottenuto contro la Reggina. La preparazione riperderà martedì, quando mister Marco Baroni ha fissato una doppia seduta: al mattino al “Via del Mare”, nel pomeriggio al “Comunale” di San Pietro in Lama.

Mandata in archivio una settimana da incorniciare con 7 punti messi in cascina guadagnati contro Ternana, Spal e Reggina, adesso il focus si sposta sul prossimo big match, sul campo del Pisa. Uno scontro al vertice che mette in palio il primato della classifica. Una di fronte all’altra due formazioni che godono di ottima salute e che viaggiano entrambe sulle ali di un sempre più crescente entusiasmo.

La partitissima dell’Arena Garibaldi, aprirà l’ultimo scorcio di questa prima parte di stagione, prima della lunga sosta invernale. Dopo lo scontro diretto in terra di Toscana, infatti, il Lecce dovrà poi affrontare il Vicenza (lunedì 20 dicembre alle 20:45), il Pordenone in trasferta nel giorno di Santo Stefano, per poi chiudere il 2021 davanti al pubblico amico mercoledì 29 dicembre, contro la Cremonese, prima gara del girone di ritorno.

Quattro gare in 18 giorni prima di tirare le somme e proiettarsi alla seconda metà di campionato. Ad avvicinarsi è anche l’apertura della finestra di riparazione del calciomercato, durante il quale il duo Corvino-Trinchera avrà la possibilità di puntellare – senza stravolgere – la rosa a disposizione di mister Baroni.