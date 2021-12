Bollettino covid: +369 casi in Puglia e due decessi

PUGLIA – Su 23.422 test effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 369 nuovi casi positivi al Covid 19, con un tasso di positività dell’1,6%.

Due le persone decedute.

I nuovi casi di infezione sono così suddivisi: 88 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 61 nel Brindisino, nel Foggiano 105, nel Leccese 50, in provincia di Taranto 49, i residenti fuori regione sono 5, quelli di provincia in via di definizione 1.

Sono 4.498 le persone attualmente positive, 133 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.

“Abbiamo superato il 52 per cento del target di vaccinabili nella fascia degli operatori sanitari, dei fragili e degli over 40. E tenendo inevitabilmente conto del fatto che tra gli over 40 conteggiati dal sistema rientrano anche coloro per i quali la copertura vaccinale è ancora efficace mi pare un buon risultato. E intanto si conferma il trend che va oltre le 37mila vaccinazioni giornaliere”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i dati della campagna vaccinale aggiornati alle ore 6:35 del 4 dicembre 2021. “Sono invece 469.514 i pugliesi che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino -continua- Abbiamo in giacenza 588.261 vaccini. Al momento la percentuale di occupazione delle terapie intensive pugliesi è ferma al 4,14 per cento. Più nel dettaglio ci sono complessivamente 20 ricoverati in terapia intensiva su 482 posti letto disponibili. I ricoverati in area non critica sono 126 su 2745 posti letto disponibili”.