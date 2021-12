Covid, il bollettino: 291 nuovi casi e tre decessi. + 179 positivi in provincia di Lecce in una settimana

PUGLIA – Sono 291 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 21.632 tamponi effettuati. Tre i decessi registrati nelle stesse ore.

I nuovi positivi sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 72

Provincia di Bat: 5

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 93

Provincia di Lecce: 43

Provincia di Taranto: 69

4.355 sono le persone attualmente positive in tutta la regione.

126 i pazienti ricoverati in area non critica. 20, invece, in terapia intensiva.

REPORT ASL LECCE:

Rispetto a venerdì scorso in provincia di Lecce si contano 179 casi di contagio in più. È quanto emerge dal report diramato dalla Asl di Lecce. Si riducono a 15 i comuni completamente Covid free.

Spiccano, invece, per un numero di casi superiore alla media provinciale: Lecce (con 97 positivi), Nardò (con 85), Ruffano (46), Galatone (31) e Squinzano (30). Sono 28, in totale, i pazienti ricoverati per covid in ospedale, di cui 2 in rianimazione.