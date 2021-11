I Delfini blu di Palermo vincono la Coppa Italia ai campionati nazionali Fisdir di Lecce

LECCE – Tre giorni di gare, 26, 27 e 28 novembre, tre giorni di emozioni nel Salento, al termine dei quali è stata assegnata la Coppa Italia, in palio nei campionati italiani di nuoto per salvamento e nuoto promozionale, della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Ha vinto l’ASD Delfini blu di Palermo.

Un bel momento di sport, unione e condivisione; oltre 70 atleti iscritti che in vasca hanno riassaporato il gusto della normalità dopo due anni di pandemia ed emergenza sanitaria.

Soddisfatta Floriana De Vivo, la delegata per la regione Puglia di Fisdir: «Abbiamo vissuto delle emozioni importanti nel corso di questi tre giorni, perché è stata una ripresa, il settore promozionale ritorna in campo dopo due anni dall’emergenza sanitaria. Da Lecce vogliamo lanciare un messaggio di ripresa e di ripartenza per questi ragazzi affinché possano riprendere le attività e tornare così alla normalità. Siamo molto soddisfatti dei risultati e dell’organizzazione, mi preme ringraziare ELPIS e la piscina Out Line di Lecce che ci ha ospitato per la realizzazione di questo evento anche grazie a loro i nostri ragazzi tornano a casa arricchiti da questa esperienza e con la voglia di proseguire su questo percorso».