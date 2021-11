Porto Cesareo, il Tar: bloccata realizzazione nuovo Centro Comunale Rifiuti

PORTO CESAREO – Il TAR Puglia di Lecce ha BLOCCATO, in via cautelare, la realizzazione del nuovo Centro Comunale Rifiuti di Porto Cesareo. In particolare, i Giudici contestano che tale realizzazione avrebbe arrecato danni irrimediabili alla Comunità Cesarina e che l’Amministrazione abbia inteso allocare quella che non è un’Opera Pubblica in un’ Area destina a pubblici servizi.

“Ora -commenta l’avv. Fedele Rigliaco Presidente del Comitato Civico del Poggio- a poco più di 2 anni dalla scadenza dell’appalto in questione, questa Amministrazione ha ancora la possibilità di invertire la rotta e trovare una rapida e diversa soluzione perché questa Opera si realizzi come e dove sia più opportuno e coerente”