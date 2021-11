PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 20.235 test effettuati sono stati registrati 243 nuovi casi. Di questi: 47 in provincia di Bari, 11 nella Bat, 25 in provincia di Brindisi, 55 nel Foggiano, 57 nel Leccese, 42 nel Tarantino.

Delle 3.885 persone attualmente positive, 139 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.