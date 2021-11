Massimo Bray, l’assessore sostenuto da tutti, si è dimesso. “Decisione sofferta”

BARI – Massimo Bray lascia l’incarico. Non sarà più, da ora, assessore alla Cultura e Turismo della Regione Puglia. Non un fulmine a ciel sereno. La scelta, difficile, Bray la stava maturando già da un paio di mesi. Il governatore gli ha più volte chiesto di ripensarci e così ha fatto. Fino ad ora.

Nessuna frizione politica, né tantomeno caratteriale. Non un caso Lopalco 2, insomma. Bray lascia per motivi personali che ha spiegato in un post pubblico.

“Care amiche e cari amici – si legge – dopo aver ripetutamente pensato alla situazione in cui mi trovo, alle difficoltà personali che affronto da alcuni mesi, alle indicazioni ricevute dai medici, credo corretto far emergere quel senso di profondo rispetto verso le Istituzioni e la consapevolezza di quante energie ci vogliano per portare avanti un incarico così delicato come quello che mi è stato affidato con generosità dal Presidente Emiliano. Sono così pervenuto al convincimento di non essere, in questa fase della vita, nelle condizioni di adempiere alle funzioni che mi sono state assegnate di responsabile della Cultura e del Turismo della Regione Puglia”.

Una scelta che, per la prima volta, dice, fa prevalere motivi personali. La Biennale del Mediterraneo, la legge sulla tutela del patrimonio culturale immateriale, la delibera che consentirà di realizzare alcuni progetti archeologici di straordinario valore: Bray ha tenuto a ricordare ciò che ha fatto durante questo anno di lavoro, non tralasciando la menzione a tutto il settore che sofferto terribilmente gli impatti della pandemia. “Commozione e dolore” sono i sentimenti che, scrive, prova in questo momento e citando, ancora una volta come spesso accaduto, Aldo Moro, ha concluso: “’la verità illumina e dà coraggio’. E in questo particolare momento sono parole di grande conforto”.

Il presidente Michele Emiliano ha espresso senso di gratitudine per aver lavorato senza risparmiare energie e dedizione. “Noi – dice – abbiamo bisogno di continuare a confrontarci con lui per il bene della Puglia“.

Una figura che piace a tutti. Anche dall’opposizione arrivano parole di stima e sostegno nei confronti dell’ex assessore e ministro. “Risorsa culturale e persona perbene” – lo definisce Forza Italia – che ringrazia Bray per il contributo che ha dato durante il suo incarico. La Puglia, scrive il gruppo forzista, “perde una risorsa culturale di altissimo profilo, un gentiluomo della politica e una persona perbene”. “Con le dimissioni di Massimo Bray da assessore alla Cultura e al Turismo, la nostra regione perde un riferimento competente e autorevole per la promozione del suo straordinario patrimonio di bellezza, declinato nelle peculiarità delle sue diverse identità territoriali” è il commento del capogruppo de La Puglia domani, Paolo Pagliaro che sottolinea “la disponibilità, l’attenzione all’ascolto, lo spirito propositivo e la capacità di trasformare le idee in azione dimostrate dall’assessore durante i lunghi e ripetuti confronti nelle Commissioni”.

Per il momento Emiliano manterrà la delega ma non durerà che pochi giorni. Appena il Tar Puglia avrà ridisegnato ufficialmente la composizione del Consiglio, il testimone sarà con ogni probabilità preso da Carmelo Grassi, già presidente del Teatro Pubblico Pugliese, “ripescato” nei riconteggi del Tar, in seguito ai ricorsi presentati dai non eletti, e che risolve più di qualche rebus geopolitico nella giunta: è del Pd e riequilibra la ripartizione degli incarichi con il maggior partito della coalizione, è brindisino e colma un vuoto geografico che, in giunta regionale, dura da tempo ed ha lunga e consolidata esperienza nel settore.