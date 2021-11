Lecce, il “Dopo di noi” diventerà una Rsa

LECCE- Il centro “Dopo di noi” diventerà una RSA pubblica che ospiterà persone con disabilità grave. Il Consiglio comunale di Lecce ha approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione e la gestione. Sarà sottoscritta tra il Comune e l’Azienda pubblica Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa per realizzare delle opere necessarie per l’adeguamento della struttura ai requisiti richiesti dal Regolamento regionale. Con questa delibera e la successiva firma della Convenzione, sarà garantita per un periodo di dieci anni (rinnovabile per altri dieci) l’attività del Centro, che offre 10 posti letto di RSA per disabili gravi; 4 posti letto di RSA per disabili meno gravi; ulteriori 2 posti letto di mantenimento riconosciuti dalla Regione Puglia.

I livelli occupazionali della struttura saranno mantenuti e implementati delle figure mediche e sanitarie necessarie attraverso procedure pubbliche di selezione.