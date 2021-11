Bollettino Covid: 233 nuovi casi e un decesso

PUGLIA – Sono 233 i nuovi casi di contagio da covid emersi in Puglia a fronte di 23.525tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. C’è anche un decesso.

I nuovi contagi sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 44

Provincia di Bat: 21

Provincia di Brindisi: 38

Provincia di Foggia: 69

Provincia di Lecce: 36

Provincia di Taranto: 23

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 0

3.830 sono gli attuali positivi in tutta la regione.

143 sono i pazienti ricoverati in area non critica. 19 si trovano invece in terapia intensiva