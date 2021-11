AQP, prosegue la rivoluzione digitale per essere sempre più vicini ai cittadini

PUGLIA – Aqp, al via la consulenza commerciale in video chiamata. Per abbattere le barriere ed essere sempre più vicini grazie all’innovazione e alla digitalizzazione.

Nasce AQPf@cile, l’innovativo sistema digitale messo a punto da Acquedotto Pugliese per offrire un servizio online più semplice e veloce, è da oggi la porta d’ingresso allo Sportello Digitale di AQP: un servizio di consulenza web video live sui servizi commerciali. Per fissare un appuntamento sarà necessario compilare il modulo digitale disponibile sul menù del sito aqpfacile.it, nella sezione Sportello Digitale – Assistenza Web. Una volta inviata la richiesta, il cliente riceverà una mail di conferma dell’appuntamento concordato con un operatore AQP e il link di accesso necessario per avviare la videochiamata. Con il servizio di consulenza web video live si potranno rendere disponibili e condividere documenti utili per la risoluzione del problema. In questo modo il cliente potrà sbrigare le pratiche senza doversi recare presso gli sportelli di assistenza clienti, ottimizzando tempi e costi oltre che riducendo l’impatto ambientale. “La digitalizzazione dei servizi ha l’obiettivo di rendere trasparenti le attività, semplificare la vita dei cittadini, accorciare le distanze con gli enti pubblici ed evitare spostamenti e code negli uffici”. Prosegue dunque la rivoluzione digitale intrapresa da Acquedotto Pugliese, che trova un suo punto di forza nell’app AQPf@cile 2.0: l’offerta di una serie di servizi ai clienti direttamente a casa, oggi disponibile nella nuova versione con nuove funzionalità, scaricabile attraverso le piattaforme Android e Apple. Nuove funzionalità che si aggiungono alle tante già attive