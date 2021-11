Maltempo, Casili: la Regione chieda stato di emergenza per i territori colpiti

PUGLIA- Il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili, del Movimento 5 stelle, ha presentato una mozione urgente per impegnare la Giunta a chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni dovuti ai nubifragi che si sono abbattuti sulla costa adriatica del Salento lo scorso 18 novembre.

Con riferimento alle attività agricole, si chiede di attivare, per il tramite dei competenti uffici provinciali, i necessari sopralluoghi nei territori interessati per verificare l’entità dei danni, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per formulare la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’emanazione del decreto di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso. “Una situazione – dice – che richiede la predisposizione di interventi per fronteggiare la messa in sicurezza e il ripristino degli edifici e delle infrastrutture pubbliche, delle civili abitazioni, delle strutture e attività commerciali danneggiate e per garantire supporto per i danni alle produzioni agricole”.