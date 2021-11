Pnrr, un’occasione da sfruttare al meglio. Esperti a confronto

GALATINA- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al centro del partecipato dibattito che si è tenuto a Galatina ed organizzato nell’ambito del progetto “Riviva Galatina”. Un tema delicato , un momento di informazione e confronto, moderato dal giornalista del “Quotidiano di Puglia ” Gianfranco Tundo.

In attesa di comprendere come verranno distribuite le risorse sui territori sarà importante per le imprese che hanno vissuto due anni drammatici a causa della pandemia , farsi trovare preparate per poter sfruttare quest’occasione, da non perdere. Sarà per questo fondamentale avere affianco professionisti che possano dare le giuste indicazioni, anche per districarsi con la burocrazia.

Hanno preso parte al convegno, tra gli altri, il Consigliere regionale e presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro, il sindaco di Galatina Marcello Amante, Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo.

Per tutti, in questo momento più che mai, sarà importantissimo lavorare insieme per il rilancio dell’economia. Una grande sfida da raccogliere e vincere.