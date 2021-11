PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 18.106 test effettuati sono stati registrati 118 nuovi casi positivi al covid 19. In particolare: 34 nel Barese, 48 nel Foggiano, 4 nella Bat, 24 in provincia di Lecce, 8 nel Brindisino e uno in Provincia di Taranto.

3.988 sono le persone attualmente positivi in tutta la Regione Puglia: 145 ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva.