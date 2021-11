“Insieme si può”: fa tappa a Lecce la “Giornata dello Sport Paralimpio”

LECCE – Una giornata importante, dolce, delicata e che fa bene al cuore, emozionante. L’incerto sole leccese di venerdì 19 novembre nella suggestiva location della Villa Comunale, dalle 9 alle 13, ha ospitato l’attesa “Giornata dello Sport Paralimpico-Insieme si può”, quinta e penultima tappa del tour regionale che rientra nel progetto “Scuola, Sport e Disabilità”. L’ultima tappa è in programma in quel di Brindisi il prossimo 26 novembre. Il tutto è stato promosso e realizzato dalla Regione Puglia, dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia, dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dall’Università di Foggia.

All’iniziativa erano presenti numerosi ed entusiasti studenti delle scuole di Lecce e provincia che hanno conosciuto e familiazzato con gli sport paralimpici: tennis da tavolo, badminton, atletica leggera, pesistica, ciclismo, calcio balilla, pararowing, basket in carrozzina, tennis in carrozzina, showdown, calcio a 5 per ciechi e tiro con l’arco. Questo e tanto altro.

Il presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Giuseppe Pinto, ha presentato con molto entusiasmo la bella iniziativa.