Regione, pronta la manovra da 35 milioni di euro

BARI – Vale 35 milioni di euro la manovra di bilancio approvata dalla giunta regionale pugliese e che dovrà essere approvata dal Cosiglio regionale.

Di questi 7 milioni 300mila euro saranno destinati all’assegno di cura, fino a fine anno, misura che riguarda 7400 pugliesi. Un altro milione di euro sarà destinato al sostegno delle famiglie dei bambini affetti da Sma1 per la somministrazione del farmaco Zolgesma. Aspetto, questo, che conferma la volontà del governatore e che ha causato la rottura con l’assessore alla Sanità Lopalco, dimissionario proprio perché contrario all’autorizzazione del farmaco perché – ha spiegato – la scienza non ha ancora chiarito se dopo una certa età può portare benefici o risultare o no. Altri 175 miila euro saranno destinati ai servizi per non autosufficienza e alle nuove povertà. Un altro milione va alla realizzazione delle infrastrutture a servizio dei nuovi ospedali, e il grande classico di ogni manovra: 4 milioni di euro ai Consorzi di Bonifica. Foggia porta a casa un buon bottino tra i 7 milioni per ampliare gli spazi dell’università e i 800mila euro tra interventi post calamità e rifiuti.

“Come sempre – hanno commentato il governatore Emiliano e il vice e assessore al Bilancio, Raffaele piemontese – cogliamo l’occasione di questo momento tecnico che l’ordinamento prevede per rimodulare le risorse in rapporto alle esigenze emerse nel corso della gestione e al mutato quadro delle risorse disponibili, per intervenire accrescendo la dotazione finanziaria delle politiche regionali orientate a chi ha difficoltà maggiori”.

Ora la parola passa all’aula che dovrà decidere se mantenere l’impianto approvato o strappare qualcosa per altre eventuali cause.