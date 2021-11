PUGLIA- Covid, vediamo i numeri del bollettino regionale riferito alle ultime 24ore. In Puglia, a fronte di 22.116 tamponi, sono emersi 379 nuovi casi di positività. Più nel dettaglio:

Provincia di Bari: 120

Provincia di Taranto: 89

Provincia di Lecce: 59

Provincia di Foggia: 44

Provincia di Bat: 37

Provincia di Brindisi: 18

3.784 sono le persone attualmente positive in tutta la regione.

160 i pazienti ricoverati in area non critica. 20, invece, si trovano in terapia intensiva