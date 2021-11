SALENTO- Circolazione ferroviaria rallentata in Puglia a causa di un incidente accaduto questa mattina all’altezza di Bisceglie. Dalle ore 8:30 sulla linea Bari – Foggia, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Bisceglie per l’investimento di una persona da parte di un treno. Si attendono le autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti. Richiesta l’attivazione del servizio sostitutivo con autobus tra Bari e Bisceglie.