Portale “Puglia wine world”, interrogazione Pagliaro: “Dopo cinque mesi dal lancio, scatola ancora vuota. Pentassuglia spieghi perché”

PUGLIA – “Di attiva, al momento, c’è solo la sezione Dicono di noi, con la rassegna stampa del lancio in pompa magna fatto a giugno scorso. Ma il portale pugliawineworld.it, dopo cinque mesi dalla presentazione, è una scatola vuota. Una copertina senza libro. E risulta fantasma anche la casella di posta elettronica riportata sul sito”. Lo sostiene, in una nota, il consigliere regionale Paolo Pagliaro.

“Del mancato funzionamento della piattaforma digitale istituzionale, lanciata dall’Assessorato all’Agricoltura come vetrina promozionale a costo zero per le cantine pugliesi, chiedo conto all’assessore Pentassuglia in un’interrogazione urgente. Chiedo anche di conoscere i costi di questa operazione, di cui non è dato ancora vedere i frutti. Quanto è costato progettare e realizzare il portale, e quanto costa la gestione mensile? Ma soprattutto chiedo di sapere le ragioni di questo stallo, che delude le aspettative dei tanti operatori del comparto vitivinicolo del nostro territorio. Se l’obiettivo doveva essere la valorizzazione e promozione dei vini d’eccellenza made in Puglia in Italia e all’estero, sfruttando gli strumenti del web, di sicuro il cammino è ancora molto lungo. Anzi, non è neppure cominciato. E con la politica dell’annuncio non si va lontano”.