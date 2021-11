Covid: i positivi in Puglia salgono a oltre 3.500, +241 in un giorno

BARI- Le persone attualmente positive in Puglia salgono a quota 3.531. Sono 241 i nuovi casi di Covid-19 su 22mila 230 tamponi registrati nel bollettino epidemiologico di oggi. L’indice di positività sale nuovamente poco sopra l’1 per cento. Il maggior numero di positivi è in provincia di Taranto con 89 casi. Seguono Bari con 42, Lecce con 39, Foggia con 26, Brindisi con 23, Barletta-Andria-Trani con 19.

Pressoché stazionaria la situazione degli ospedali con 151 persone ricoverate nei reparti di area non critica e 19 in terapia intensiva.

Nel bollettino è anche registrata una vittima e il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia è ora di 6.853.